عاجل.. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. ارتفع عدد الإصابات إلى 37

قالت وزارة الصحة، قبل قليل، إنه تم ليلة الأحد-الإثنين، وإلى حدود الساعة التاسعة مساء من اليوم، الإثنين 16 مارس 2020؛ تسجيل 09 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 37 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ.

ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة تُشتبه إصابتها من شخص وافد تبتت إصابته بالفيروس. هذه الحالات موزعة على المدن التالية: حالة واحدة(01) بمكناس وحالتين(02) بمراكش وحالة واحدة (01) بأكادير وحالتين (02) بفاس وحالتين(02) بالرباط وحالة واحدة (01) بالدارالبيضاء.

وقد تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني لأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.