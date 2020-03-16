السعودية تُسجل 15 إصابة جديدة بكورونا.. حالاتان منهم قادمتان من المغرب

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة أن حالتين لمواطنين قادمين من المغرب في حين أن باقي الحالات هي لقادمين من كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن.

وأضاف المصدر ذاته أن المصابين تم عزلهم في مستشفيات في عدد من المدن المختلفة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.