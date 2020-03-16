“اليوم 24″ بالمركز المرجعي للأنفلونزا.. هكذا أكد إصابة 17 شخصا بـ”كورونا” في المغرب بينهم الوزير “اعمارة”- فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

منذ بداية انتشار فيروس كورونا، أسندت إلى المركز الوطني المرجعي للأنفلونزا والفيروسات التنفسية في الرباط، بالإضافة إلى معهد باستور بالدار البيضاء، مهمة إجراء التحاليل المخبرية، لتأكيد الإصابة بالجائحة التي باتت تهدد أغلب سكان المعمور.

“اليوم 24” زار اليوم الاثنين، المركز المرجعي، الذي يوجد بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، هذا الأخير يعود تاريخ إحداثه إلى سنة 1930، ويحتضن منذ أكثر من 20 سنة المركز المرجعي للأنفلونزا والفيروسات التنفسية، المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

بالإضافة إلى لقاء مدير المعهد، زار طاقم الموقع المختبر، حيث تتم عملية استقبال العينات، من أكثر من نصف أقاليم المغرب، لنتعرف عن قرب عن عمل الطاقم الطبي المتخصص في الكشف عن الفيروس، الذي أصاب أكثر من 170 ألف شخص في مختلف دول العالم، وأودى بحياة حوالي 6500، حتى صباح اليوم الإثنين.

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