بمشاركة اعمارة.. طريقة اجتماع غير مسبوقة للأمانة العامة للبيجيدي- صور

اعتمدت قيادة حزب العدالة حزب العدالة والتنمية إجراءات احترازية لوقاية أعضاءها من فيروس كورونا المستجد. وأظهرت صور اجتماع الأمانة العامة للحزب برئاسة الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اعتماد تقنية الفيديو كونفيرونس، لإتمام أشغاله وذلك بحضور عبد القادر اعمارة وكان عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من زيارة عمل إلى دولة هنغاريا.

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