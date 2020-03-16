إسبانيا.. جائحة كورونا تصيب رئيس إقليم كاتالونيا وعمدة مدينة مدريد

أعلن كيم تورا، رئيس إقليم كتالونيا في إسبانيا، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي.

وقالت إيزابيل دياز أيوسو، عمدة مدينة مدريد، في تغريدة، نشرتها على “تويتر”، في اليوم ذاته، إن التحاليل المخبرية أثبتت إصابتها بكوفيد 19، مؤكدة أنها ستستمر في “القتال ضد العدو غير المرئي”.

وكان إقليم كتالونيا قد سجل حتى حدود اللحظة 903 إصابات مؤكدة، و12 حالة وفاة، وهو ثاني أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إسبانيا، بعد مدريد، التي سجلت 4665 إصابة، و213 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في إسبانیا 9191 حالة، وعدد الوفيات 335، في حین تماثل 530 شخصا للشفاء من المرض.