العبادي: الأوبئة من جنود الله والكوارث الطبيعية تُسخر لـ”تأديب الإنسان”

قال شيخ وأمين عام جماعة “العدل والإحسان”، محمد عبادي، إنَّ الأوبئة جند من جنود الله، إذ خلقها لخدمة الإنسان، وحينما يخرج عن الطريق تأدبه، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة إلى لكوارث الطبيعية”، مشيرًا إلى أنّ هذا المخلوق يقصد “كورونا”، كائن لا تراه العين، ومع ذلك خلق الرعب، والفزع في العالم. وجاءَ حديث العبادي خلال فيديو، بث على قناة “الشاهد”، التابعة لجماعة العدل والإحسان.

وأردف العبادي: “هذه الأوبئة تثور أحيانا ضد الإنسان، وتفتك بمئات، وآلاف، وملايين البشر، مع أن الأصل في خلقها أن تكون في خدمة الإنسان، وتساءل عبادي: “لماذا تثور في وجه الإنسان؟ “تثور في وجهه (الإنسان) عندما يتخلى عن وظيفته، فتغضب لله، وتنتقم لله، فهي جند من جنود الله، يسخرها الله سبحانه وتعالى عز وجل ليؤدب بها الإنسان ليرجع إلى مولاه”.

وتحدث العبادي عن الابتلاء، وقال إنّ الجفاف، الذي يعيشه المغرب، أيضا، ابتلاء من الله جراء ما يرتكبه الإنسان من ظلم، وفجور، مشيرًا إلى أن المطلوب من هذا الأخير إذا أراد التخلص من هذه الأوبئة أن يتوب إلى الله توبة جماعية.

وذكر العبادي أنَّ الأوبئة “ظاهرها نقمة وفي طيها نعمة، فهي من رسائل الله، التي تدعو الإنسان إلى الرجوع إلى ربه ليسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة”، وقال إن الغاية من تسخير الله هذه “المخلوقات” لإيذاء الإنسان الأصل فيها هو إرجاع الإنسان إلى الهداية، وعبادة الله”.