سكاي نيوز| ترامب: سنصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا بحلول أغسطس

الإثنين 16 مارس 2020

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده بدأت باختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطور عقاقير للتخفيف من أعراضه، مشيرا إلى أن النتائج واعدة.



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وقال، ان لوباء قد ينتهي في الولايات المتحدة في يوليو أو أغسطس اذا قمنا بعمل جيد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب مساء يوم الاثنين، دعا فيها الأمريكيين لإيقاف الاجتماع في مجموعات من 10 أشخاص أو أكثر. كما طلب منهم التوقف عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.