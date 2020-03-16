شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس الجاري بذات المحافظة.
ونوّه مجاهد إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس "كورونا" هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.