شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس الجاري بذات المحافظة.

ونوّه مجاهد إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس "كورونا" هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة حتى الآن.