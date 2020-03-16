شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي: إغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتعين على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم النزول إلا لأسباب ضرورية في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف الرئيس ماكرون في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي أن قرار إغلاق البلاد سيدخل حيز التنفيذ من منتصف نهار الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل، محذرا من أنه سيجري معاقبة كل من يخالف هذه القواعد".

وتابع ماكرون قائلا:" أود أن أبلغكم هذا المساء وأنا في غاية التأثر، بأنه عليكم الاستماع إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقولون: إذا كنتم تريدون مساعدتنا، يجب أن تبقوا في المنزل وتتجنبوا المخالطة ".

وقد انتقد الرئيس ماكرون المواطنين الذين احتشدوا في الأسواق والمتنزهات أمس الأحد بعد إغلاق الحانات والمطاعم ، قائلاً: "أنتم لاتحمون انفسكم ولا الآخرين ، لقد أظهرت التطورات الأخيرة أنه لا يوجد أحد في مآمن ، ولا حتى الشباب ".