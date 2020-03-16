سوريا: إرهابيون يدمرون جسرا لمنع حركة المرور على طريق (إم4)

قتيل وجرحى بانفجار (مفخخة) في الحسكة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

فجرت مجموعات إرهابية جسر بلدة محمبل غرب مدينة أريحا على الطريق الدولية حلب ـ اللاذقية “إم 4″ وذلك لإعاقة حركة الدوريات المقرر تسييرها على الطريق ضمن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في الخامس من الشهر الجاري.

وذكر سكان سوريون لوكالة الانباء السورية “سانا” أن إرهابيين عمدوا إلى تفخيخ جسر محمبل الواقع على الطريق الدولية “إم 4” بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وتفجيره ما أدى إلى تدميره بالكامل كما غرست مجموعات إرهابية مسامير فولاذية في عدة نقاط على الطريق لإعاقة سير الدوريات المشتركة. وأشار السكان إلى أن مجموعات إرهابية أجبرت عشرات المدنيين تحت تهديد السلاح على نصب خيم على محور الطريق في عدد من المقاطع كما قامت بنقل العديد من أفرادها وعشرات المدنيين بعد إغرائهم بالمال للبقاء على قارعة الطريق ومحيطه لضمان استمرار قطعها أمام الدوريات وتعطيل حركة السير الطبيعية عليها. وأعلن في موسكو التوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركيا يقضي بوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن والبدء بتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولية حلب ـ اللاذقية بدءا من يوم أمس الاول مع التأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها ،الى ذلك قتل مدني وأصيب أربعة اخرون بجروح نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة، في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية. وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن دراجة نارية انفجرت على الطريق العام في مدينة الشدادي، تسببت بمقتل مواطن سوري مدني، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج وتشهد محافظات في شمال شرق سوريا كمحافظات الحسكة ودير الزور، تحركات شعبية تنادي بخروج القوات الأميركية من المنطقة، خصوصا بعد مقتل طفل سوري على يد جنود أميركيين الشهر الماضي، ودهس طفل سوري من قبل أحد عناصر تنظيم “قسد” المدعوم أميركيا قبل أيام.