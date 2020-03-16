البنتاجون ينفي أنباء إعادة نشر قوات عسكرية في العراق

(سائرون) : لم نتوصل لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: نفى البنتاجون ما ورد في تقرير لشبكة “ان بي سي” التلفزيونية الأميركية ، تتحدث عن نية القوات الأميركية إعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديدا من قواعد في غرب الموصل وكركوك. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن “لا خطة رسمية لإجراء ذلك”. وكان قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي قد أعلن أن القوات الأميركية ستنشر شبكة “باتريوت” الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة، بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وبهدف التقليل من الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف هناك.

على صعيد أخر، كشف رئيس كتلة سائرون في البرلمان العراقي النائب نبيل الطرفي امس عن أن اللجنة السباعية المكلفة بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوصل إلى تسمية مرشح للمنصب.وقال الطرفي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر، في تصريح صحفي :”يعلن تحالف سائرون أن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية “.وأضاف أن ” على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”. وكانت المهلة الدستورية البالغة 15يوما لتسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة، قد انتهت الليلة الماضية ويتعين على الرئيس العراقي تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.