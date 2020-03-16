طرح أول جرعة من لقاح تجريبي ضد (كوفيد19) في أميركا

- الصين تبدأ الاختبارات السريرية في أبريل

ـ السعودية تعلق الدوام في كافة الجهات الحكومية لـ16يوما

ـ تسجيل أول حالة وفاة بالبحرين

ـ قطر تعلق دخول المسافرين غير القطريين

ـ ارتفاع المصابين في الكويت والإمارات

ـ فرض حجر صحي للقادمين إلى الأردن

ـ الجزائر تعلق الرحلات من وإلى أوروبا

ـ السودان يعلق الدراسة

ـ تعليق الطيران في مصر وتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

ـ ليبيا توقف إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة

ـ 2106 وفيات في إيطاليا وإسبانيا

ـ إصابة نائبة بالبرلمان البريطاني

ـ 853 وفاة و15 ألف مصاب في إيران

ـ طوارئ في رومانيا وإغلاق آلاف المدارس في ألمانيا

ـ 18 إصابة في تركيا والأرجنتين تغلق الحدود

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

تلقى العالم أمس بارقة أمل مع تحديد موعد الكشف عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″. بحسب ما أعلن مسؤول أميركي مساء أمس الاول. ودخل العلماء في سباق مع الزمن، لأجل تطوير هذا اللقاح. وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن أول المشاركين في هذه الاختبارات من المفترض أنهم تلقوا جرعة من اللقاح التجريبي أمس في مسعى للتأكد من احتمال ظهور أعراض جانبية مؤذية. لكن هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون في تجربة اللقاح، لن تُنقل إليهم عدوى كورونا المستجد، بل سيخوضون هذه التجربة وهم في أتم العافية. وتجري هذه التجربة بتمويل من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة في مدينة سياتل، بحسب ما أكده مسؤولون أميركيون. يأتي ذلك فيما كشفت الصين، أنها بدأت تحقق تقدما ملحوظا في مرحلة تركيب لقاح ضد الفيروس من قبل خبراء في مدينة شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء الاختبارات السريرية في أبريل المقبل. وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في مؤتمر صحفي: “تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح “mRNA”، الذي يعمل عليه العلماء، مضيفا أنه “من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أبريل”. وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثدييات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية. وقد أعلنت السلطات الصحية في الصين أمس وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.

الى ذلك، قررت السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم. وأعلنت السعودية ارتفاع حالات الإصابة إلى 118 أمس، في السياق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية مصابة بـ”كوفيد 19″ تبلغ من العمر 65 عاما وتعاني أمراض وظروف صحية مزمنة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر إن قطر ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من غد الأربعاء ولمدة 14 يوما. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في الكويت إلى 123 حالة. كما أعلنت الإمارات رصد 12 حالة إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد المصابين 98 حالة. يأتي ذلك فيما أعلن الاردن فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من أمس لمنع انتشار الفيروس القاتل، بدورها أعلنت السلطات الجزائرية تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوروبا مؤقتا بداية من بعد غد الخميس. وفي السودان تم تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية .

وفي مصر، قررت الحكومة تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبار من بعد غد الخميس وحتى 31 مارس كما قرر رئيس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية. وفي وقت سابق، نفي مجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن فرض حظر التجوال من اليوم الثلاثاء. وفي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف الليبية عن إيقاف شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 853 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة كما بلغ عدد الإصابات 15 ألفا بعد تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة. وفي بريطانيا أعلنت النائبة بحزب العمال كيت أوزبورن إصابتها بفيروس كورونا. وبلغت حالات الإصابة في بريطانيا 1372 حالة.

بدورها، سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة أمس في أكبر زيادة لحصيلة الوفيات منذ بداية تفشي المرض في 20 فبراير بها. لتصل حالات الوفاة إلى 1809 حالات، فيما قال فرناندو سيمون مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8744 بينما زادت الوفيات إلى 297.

وقد أعلنت سلطات الصحة في السويد أمس وفاة ثالث حالة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت رومانيا حالة الطوارئ، بينما تم إغلاق آلاف المدارس ودور الحضانة في ألمانيا أمس. وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18، في السياق، أعلنت بنجلاديش إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما، بينما أعلنت الحكومة الأرجنتينية حظر دخول الأجانب لمدة 15 يوما أيضا. وفي كوريا الجنوبية، سجل أمس أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة بالفيروس خلال ثلاثة أسابيع، حيث أشارت كوريا إلى أنها قد سجلت 74 إصابة إضافية مؤكدة.

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البيت الأبيض يطالب الأميركيين بعدم تخزين المواد الغذائية

واشنطن ـ د ب أ: أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأميركي بعدم تخزين المواد الغذائية الأساسية اليومية.وأعلنت السلطات في كل من مدينة نيويورك وولاية واشنطن عزمهما إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ـ باستثناء طلبات التسليم إلى باب المنزل ـ كجزء من إجراءاتهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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قمة طوارئ أوروبية عبر الفيديو

بروكسل ـ د ب أ: أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يعقدون قمة طارئة عبر الفيديو حول أحدث تطورات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وسط تشديد الدول الأعضاء للقيود من أجل احتواء تفشي المرض. وكتب ميشيل على تويتر حول جدول الأعمال القمة: “احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية الكافية وتعزيز البحث والحد من التداعيات الاقتصادية هو أمر أساسي”.

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اليابان تحدد 15 بؤرة للفيروس

طوكيو ـ رويترز: قالت وزارة الصحة اليابانية إنها حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من اليابان. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وثيقة للوزارة أن أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا وبها أكثر من 50 حالة عدوى. واكتشفت السلطات عددا آخر من البؤر في أقاليم هوكايدو وآيتشي وواكاياما وفي مدينة طوكيو تحتوي كل منها على أكثر من عشر حالات إصابة.

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