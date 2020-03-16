إيران: العقوبات الأميركية لا تستثني حتى الأدوية

طهران ـ د ب أ: انتقد مسؤول إيراني بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي وصفها بأنها “لا تستثني حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة” التي تكافح فيها إيران للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت انتقاده لما وصفه بالسلوك اللاإنساني للإدارة الأميركية في فرض العقوبات الشاملة على الشعب الإيراني، والتي لم تستثن حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة”.

وقال إن “قادة أميركا لم يسمحوا لنا في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها الشعب الإيراني فيروس كورونا، حتى ببيع النفط لتوفير الأدوية للمرضى”.

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