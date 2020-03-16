روسيا تعتزم تأسيس صندوق بـ4 مليارات دولار لدعم اقتصادها

موسكو ـ العمانية : أعلنت الحكومة الروسية أنها بصدد تأسيس صندوق بقيمة نحو أربعة مليارات دولار لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة الأعباء الحالية المرتبطة بفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط. ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء القول إن الصندوق، الذي تقدر قيمته بـ300 مليار روبل، يهدف إلى “التغلب على التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد وعلى حياة الناس”.

ولا يزال الاقتصاد الروسي يعتمد إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، بعدما أدى توتر مرتبط بأسعار النفط قبل خمس سنوات إلى انهيار قيمة الروبل.

وفرضت روسيا تدابير صارمة على الأجانب الراغبين في دخول لروسيا ، وأغلقت فعليا حدودها مع العديد من الدول، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع تفشي الفيروس. ومن بين هذه الدول الصين وبيلاروس.

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