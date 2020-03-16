بريطانيا: ليس لدينا اي دور بالضربات الجوية التي اعقبت الهجوم على قاعدة التاجي

اكدت بريطانيا، الثلاثاء، عدم وجود اي دور لها بالضربات الجوية التي اعقبت الهجوم على قاعدة التاجي.
وقال السفير البريطاني بالعراق ستيفن هيكي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "خلال استدعائي للحضور في وزارة الخارجية، تقبلت تعازي الحكومة العراقية بمقتل برودي جيلون، جندي اول في الجيش البريطاني، والتي عملت في العراق بدعوة من الحكومة العراقية للمساعدة في محاربة داعش".
واضاف "رحبت باعلان الحكومة العراقية عن اجراء تحقيق في الهجوم، وكذلك عزمها على محاسبة المسؤولين ومحاكمتهم".
وتابع "أوضحتُ ان المملكة المتحدة ليس لها اي دور في الضربات الجوية التي أعقبت الهجوم على قاعدة التاجي، لكننا نعترف بحق شركاء التحالف في اتخاذ اجراءات للدفاع عن النفس ضد من يهاجمونهم".
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