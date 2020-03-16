اعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، عن اعتقال منفذ تفجير الدراجة النارية في طوزخرماتو امس. وقالت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية امنية خاطفة لاستخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع وبالتنسيق مع استخبارات طوز خورماتو واستخبارات الجيش العراقي، تم القاء القبض على الداعشي يوسف محمود حسين البياتي المتسبب بتفجير دراجة مفخخة في قضاء طوز خورماتو امس". واضافت ان "التفجير ادى الى اصابة سبة مواطنين بجروح والحاق اضرار مادية".

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