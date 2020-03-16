الداخلية تعلن اعتقال 13 من التجار المستغلين للوضع الحالي في كربلاء وبابل

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال 13 من التجار المستغلين للوضع الحالي في كربلاء وبابل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عدة عمليات تفتيش شملت جميع محافظات العراق لتوقيف جميع التجار وبأعي المواد الغذائية والخضار المستغلين الوضع الحالي بمضاعفة المبالغ عما كانت عليه".
واضافت انه "تم إلقاء القبض على ١٠ متهمين في محافظة كربلاء المقدسة، فضلا عن إلقاء القبض على ٣ متهمين في محافظة بابل"، مشيرا الى ان "هذه العملية تأتي ضمن توجيهات وزارة الداخلية وخلية الأزمة".
ودعت الوزارة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الى "الإبلاغ عن مثل هكذا حالات من خلال الاتصال بالرقم المجاني ١٤٤ وستكون هوية المتصل طي الكتمان".
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