'الوطن أولاً' يبحث مع وزير الداخلية اوضاع المحافظات المحررة ومواجهة كورونا

بحث تحالف "الوطن أولاً"، الاثنين، مع وزير الداخلية ياسين الياسري أوضاع المحافظات المحررة وخطط الوزارة لمواجهة خطر كورونا، فيما دعاها الى ان يكون لابناء المحافظات المحررة دوراً بإدارة ملفاتها الأمنية.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وفدا من قيادة تحالف الوطن أولاً التقى برئاسة النائب مثنى السامرائي اليوم وزير الداخلية ياسين الياسري"، مبينا انه "تم مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة وإشراك أبنائها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وخطط الوزارة لمواجهة المخاطر من انتشار فايروس كورونا".

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وأكد وفد التحالف الذي يضم نوابا يمثلون المحافظات المحررة، دعمه "لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار في تلك المحافظات"، مطالباً بـ"أن يكون لأبنائها دوراً حقيقياً في إدارة ملفاتها الأمنية بما يعزز بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية وسكان تلك المحافظات ويضمن أداءاً مهنياً كفوءا بعيدا عن المحسوبية وبيع الولاءات".

وناقش الوفد مع الياسري "خطط الوزارة ودورها في الحملة الوطنية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، وضرورة نشر الوعي المجتمعي وتعاون الأهالي مع أجهزة الدولة بجميع صنوفها لمواجهة هذا الخطر المستجد".