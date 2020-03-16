محافظ النجف يستثني هذه الفئات من قرار حظر التجوال

قرر محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، استثناء هذه الفئات من قرار حظر التجوال في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر توجيه قيادة شرطة المحافظة بالسماح للموظفين بصورة عامة في مصنع البسة النجف الاشرف، واصحاب الصيدليات كافة، واصحاب الافران والمخابز، والسايلوات والمطاحن، ممارسة اعمالهم بصورة طبيعية طيلة ايام الحظر في المحافظة".

واضاف ان "الهدف من ذلك تقديم الخدمات الضرورية لابناء المحافظة وكذلك السماح لهم للتنقل بشكل سلس".