إجرام بغداد تكشف عن جريمة قتل غامضة بعد ساعة من ارتكابها

كشفت مديرية اجرام بغداد، الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة بعد ساعة من ارتكابها في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد تسجيل اخبار بوجود حادث قتل لدى مكتب الدورة في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص تمكن من كشف ملابسات الحادث خلال ساعة واحدة من ارتكابها".

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واضافت انه "تم القاء القبض على الجاني وبعد اجراء التحقيق الاصولي مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بقتل زميله وسرقة منه مبلغ من المال كون المجنى عليه جريح والمبالغ التي تم سرقتها منه جمعت تبرعا من جيرانه لعلاجه".

وتابعت ان "اوراقه التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع)".