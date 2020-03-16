صحة النجف تعلن شفاء اثنين من المصابين بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن شفاء اثنين من المصابين بفايروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تماثل اثنين بالشفاء من المصابين بفايروس كورونا من النجف الأشرف". Advertisements واضافت "انهما سيغادران مستشفى الشهداء الآن". واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، بينهم حالتان في النجف.

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