شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 26 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 26 حالة.



جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، مساء اليوم الإثنين، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.

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