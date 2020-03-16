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ترامب يعلن البدء بتجربة أول لقاح لكورونا في العالم ويحدد موعد احتوائه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

ترامب يعلن البدء بتجربة أول لقاح لكورونا في العالم ويحدد موعد احتوائه

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الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت اليوم المرحلة الأولى في تجربة لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا على تطوير علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى.

 وقال ترامب في إفادة من البيت الأبيض اليوم الاثنين "بدأنا اليوم المرحلة الأولى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس، وهذه هي أسرع مرة في التاريخ يحدث فيها هذا الأمر"، مضيفا "نطور أيضا علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى".

ولفت ترامب إلى أن "هذا المرض يمكن احتوائه بحلول يوليو/تموز أو أغسطس/آب". كما دعا ترامب الطلاب إلى "الدراسة عن بعد، وتجنب التجمعات التي يزيد العدد فيها عن 10 أفراد".

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