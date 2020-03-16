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كورونا يقتل عضو مجلس الخبراء بطحائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران توفي أمس عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا. وأفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة بأن ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة بطحائي توفي فجرا، وفقا لما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية. يشار إلى أن مجلس خبراء القيادة الإيرانية يعد الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، حيث عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية، ويتألف المجلس حاليا من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس.



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