شكرا لقرائتكم خبر

رئيس إندونيسيا يخضع لفحوصات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا

ذكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه وأعضاء الحكومة خضعوا لفحوصات فيروس كورونا بعدما نقل وزير النقل إلى المستشفى جراء إصابته بكوفيد19-.

وأعلنت الحكومة مطلع الأسبوع أن الفحوصات أظهرت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بالفيروس، وعند سؤال مودي عن نتائج فحوصاته قال «اسألوا المسؤولين عن هذا»، ولم يكشف المسؤولون عن النتائج.

Advertisements

وقال الرئيس إن حكومته لم تعتبر إغلاق البلاد رغم الدعوات العامة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وأضاف «أهم شيء هو البعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد يوريانتو إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 134 حالة أمس بعد ظهور 17 حالة مؤكدة أخرى، وأضاف أن حصيلة الوفيات ما زالت خمسة.

وأعلن أنيس باسويدان حاكم العاصمة جاكرتا عن إغلاق المدارس والمتنزهات العامة لمدة أسبوعين، وحث الموظفين على العمل من المنزل بعد ارتفاع في عدد الحالات في العاصمة.