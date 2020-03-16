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مصر تعلق حركة الطيران من الخميس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية مارس الحالي، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح أن هذا الإجراء سيكلف شركة الطيران الوطنية «مصر للطيران» خسائر تتجاوز 2.25 مليار جنيه «الدولار يساوي نحو 15.8 جنيها»، وأنه سيتم استغلال فترة تعليق حركة الطيران لتطهير وتعقيم المنشآت السياحية، وحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الاختلاط وعدم الاستهانة بمخاطر الفيروس.



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