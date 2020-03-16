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تركيا تعلق عمل الحانات والمراقص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول

أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من أمس، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

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ولم تذكر الوزارة المدة التي يستمر فيها الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس بتوقيت جرينتش.

وأكدت تركيا حتى الآن 18 حالة إصابة، بحسب وزير الصحة فخر الدين كوجا. لكنه لم يذكر الأماكن التي تم فيها تسجيل الإصابات، وقال كوجا، خلال الإعلان عن أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد، في وقت متأخر أمس الأول إن الحالات الجديدة شملت سبعة أشخاص عادوا إلى تركيا من أوروبا وثلاث من الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة قد أغلقت في السابق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى دول عدة، كما قامت بعزل آلاف المعتمرين العائدين من المملكة العربية السعودية أخيرا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.