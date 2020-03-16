شكرا لقرائتكم خبر

أمريكا للعراقيين: لن نتسامح مع أي هجمات على جنودنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي إلى حماية قوات التحالف الدولي الموجودة على الأراضي العراقية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة أمس.

وحذر من أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس، وحماية الجنود الأمريكيين. كما أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن أمريكا ستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس إذا هوجمت.

Advertisements

وأفاد بيان الخارجية بأن بومبيو «شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن تلك الهجمات»، مؤكدا «أن بلاده لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها».

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن بومبيو تحدث هاتفيا إلى عبدالمهدي، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال 3 أيام على قاعدة التاجي العراقية شمال بغداد.

يشار إلى أن القاعدة التي تضم قوات أمريكية وبريطانية، تعرضت لهجومين خلال 3 أيام، يومي الخميس والسبت الماضيين، مما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني وإصابة آخرين، في الهجوم الأول، في حين أدى الهجوم الثاني، السبت، إلى إصابة عنصرين من الدفاع الجوي العراقي بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخين على مدرج الطائرات العراقية، إضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من القوات الأمريكية حالتهم مستقرة.

وفي الأشهر الماضية هددت ميليشيات عراقية موالية لإيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس بغارة جوية أمريكية فجر الثالث من يناير في حرم مطار بغداد.