عاجل| البنتاجون يضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا





بعد إصابتهما بفيروس كورونا وضع البنتاجون وضع وزير الدفاع الأمريكي ، ونائبه في الحجر الصحي حسبما أذاعت قناة العربية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن أمريكا تجري الآن أول تجربة للقاح ضد فيروس “كورونا”.

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وعقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا، الذي بات وباء، على حد قولهم.

في البداية، قال الدكتور تيدروس جربيسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن وباء فيروس “كورونا” يعد أسوء أزمة صحية تواجه العالم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأنظمة الصحية الضعيفة ستعاني من انتشار وباء “كورونا”، داعيًا جميع دول العالم بعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما دعا جربيسيوس، للمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، ولا بد على الدول تكثيف الفحوصات الطبية المشتبه بإصابتها بهذا الفيروس، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.