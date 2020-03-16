أعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها ستتقدم باقتراح قانون يقضي بوقف استيفاء ​الضرائب​ والرسوم العائدة للخزينة والمؤسسات العامة عن اشهر اذار ونيسان وايار 2020 نظرا للاوضاع الاقتصادية والصحية الاستثنائية الراهنة، داعية الى التوقف عن الجباية من الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ‏سأتقدم باقتراح قانون لوقف استيفاء الضرائب والرسوم من آذار إلى أيار 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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