اتحادات ونقابات النقل البري دعت لاقفال مراكز المعاينة الميكانيكية

دعت اتحادات ونقابات ​النقل البري​ في لبنان، في إطار تنفيذ مقررات ​مجلس الوزراء​ القاضي بإقفال الإدرات العامة والمؤسسات، جميع العاملين في مراكز ​المعاينة الميكانيكية​( شركة الأمر الواقع) لعدم الحضور إلى مراكز عملهم على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارا من صباح الثلاثاء 17/3/2020، محملين إدارة الشركة اتخاذ أي إجراء بحق أي من العاملين الملتزمين بقرار مجلس الوزراء، معلنين إقفال المراكز بواسطة الآليات اعتبارا من صباح الاربعاء 18/3/2020.

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