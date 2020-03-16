الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع رياح قوية أحياناً تقارب ال ٦٥ كم/ساعة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال١٣٠٠متر.

أما الأربعاء، فغائم اجمالاً مع انفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارً من المساء، بينما الخميس غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ حدة الأمطار.