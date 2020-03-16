منال عبد الصمد: لا يجوز التهاون في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا

اشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، في حديث تلفزيوني إلى أن "لجنة التدابير الوقائية وخلية الأزمة الخاصة بمتابعة فيروس كورونا تجتمع بشكل متواصل وتخرج بمقررات واضحة وتقوم بتزويد المواطنين بها بشكل فوري"، معتبرة أن "خطورة الفيروس تكمن في نوعية الاصابات، واليوم لدينا 3 حالات إصابة مجهولة المصدر وهذا الامر يشكل قلقا لدى الجهات الصحية ويهمنا أن يلعب الاعلام دورا كبيرا في التوعية والتوجيه".
ورأت عبد الصمد أنه "لا يجوز التهاون في التعاطي مع الفيروس ويجب ان نحرص على تطبيق التدابير والاجراءات الضرورية".
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