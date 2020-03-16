في ظاهرة تؤكد إنعدام المسؤولية عند البعض، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل قليل، فيديوهات لمواطنين أقدموا على خرق قرار إعلان التعبئة العامة في البلاد، حيث تجمعوا ضمن مسيرة على الدراجات النارية وفي السيارات على طريق ​كورنيش المزرعة​، وظهر بعضهم يرقص على أنغام الموسيقى.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يخرقون التعبئة العامة في كورنيش المزرعة ويتجمعون على أنغام الموسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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