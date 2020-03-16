شبيب: يمكن للقوى الأمنية تسطير محاضر ضبط بحق من يخالف تنبيهات البلدية

لفت محافظ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ إلى أن "​البلدية​ بدأت بتخفيف تواجد الناس في الشوارع"، لافتاً إلى أنه "تم الوصول إلى مرحلة جيدة في الالتزام"

وأمل سبيب، في حديث تلفزيوني، "أن تكون درجة الالتزام أعلى في الأيام المقبلة"، مشدداً على أن "من يستمر بالمخالفة بعد إصدار البلدية للتنبيهات، يمكن ل​قوى الأمن​ أن تسطّر بحقّه ​محاضر ضبط​، كنا يمكنها الرجوع إلى المديرية العامة حال تواجد تجمعات تضر ب​الصحة العامة​".

كما تمنى "أن يكون اللبنانيين على مستوى الوعي المنتظر للالتزام بالقوانين، كي لا يكون هناك حاجة لفرض تدابير مانعة بحقهم".