وئام وهاب:المصارف تحاول الهروب من الناس

أشار رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏خطوة ​المصارف​ بالإقفال خطوة إحتيالية من قبل الجمعية"، قائلاً: "أؤيد دعوة وزير المال للقضاء لإلزامها بالتراجع. يحاولون الهروب من الناس بعدما حجزوا أموالهم".

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