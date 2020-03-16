أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏في ظل هذه الازمة الصحية والاقتصادية افكر بتقديم اقتراح قانون مع الزملاء النواب يعمل على اعفاء مستاجري المنازل والمحال التجارية من الاجار الشهري لمدة ثلاثة اشهر، كما اعفاء اقساط للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية وصناعية اعفاء وليس فقط عدم الملاحقة القانونية".

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: أفكر باقتراح قانون لاعفاء المستأجرين من الايجار لثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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