النشرة: اجتماع للقاء التشاوري والتنسيقي في مخيم عين الحلوة لبحث خطورة المرحلة

عقد لقاء في مقر قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ حيث جرى بحث آلية عمل ​الوقاية​ من انتقال فيروس ​الكورونا​ واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

حضر اللقاء قائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد عبد الهادي الأسدي وعدد من الضباط ممثلو لجنة تجار سوق الخضار ، وكالة ​الأونروا​ ، جمعية ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني، جمعية الشفاء، جمعية النداء، ​الدفاع المدني الفلسطيني​، وعدد من النشطاء والفاعلين الذين درسوا الخطوات العملية الكفيلة لحماية ابناء المخيم بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها ​الحكومة اللبنانية​.

وخلص اللقاء الى توافق على تنظيم ​الحركة التجارية​ وباقي أحياء المخيم وشوارع بما يتناسب مع سبل الوقاية والحماية الفردية وإقفال المحال التجارية في المخيم ما عدا ​الصيدليات​، المواد الغذائية، الخضار، اللحوم والأفران.

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كما جرى الاتفاق على اقفال مراكز اللعب واللهو (بلاي ستيشن - كمبيوتر - البلياردو)- و​النوادي الرياضية​ والمقاهي ومُطالبة الأهل باتخاذ الخطوات الضرورية في الإطار العائلي لضبط حركة الأبناء وخصوصاً في المناسبات الإجتماعية، اضافة الى تنظيم عملية مُراجعة الأهالي لعيادات الأونروا، بحيث تنحصر بالحالات الملِّحة فقط وذهاب فقط الشخص المريض.

وطالب المجتمعون قيادة القوة المشتركة الفلسطينية اتخاذ الخطوات الضرورية بالتعاون مع كافة الجهات والمرجعيات المعنية لتنفيذ مضمون بيان هذا اللقاء فيما تبقى الضمانة الفعلية لتنفيذ هذه الخطوات بتفهم واستجابة أهلنا في المخيم، لضرورة التعاون والالتزام نظرا لخطورة المرحلة الصعبة.

وتقرر العمل بهذه الخطوات ابتداءً من صباح يوم الأربعاء في ١٨-٣-٢٠٢٠