بن سلمان يقرر الدعوة إلى قمة عاجلة لمجموعة العشرين بشأن كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق خلال اتصال هاتفي مع سانتشيز على الدعوة لعقد قمة عاجلة ل​مجموعة العشرين​ بشأن ​فيروس كورونا​.

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