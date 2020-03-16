الخارجية الروسية: موسكو تعتزم مساعدة إيران في ظل العقوبات الأميركية عليها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، عزم بلادها على تقديم المساعدة لإيران، وسط ضغوط العقوبات الأميركية المستمرة وانتشار فيروس كورونا المستجد
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "السياسة الأميركية اللاإنسانية تجاه إيران، والتي تمر بفترة صعبة على خلفية فيروس كورونا، تسبب الأسف والقلق الشديد لروسيا".
كما طلبت الوزارة من واشنطن، "رفع العقوبات عن طهران، في ظروف انتشار فيروس كورونا في إيران"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة تعرقل، وبشكل متعمد، جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا من خلال عقوبات غير إنسانية على طهران".
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