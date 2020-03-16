مسؤول صيني يؤكد استعداد بلاده للتصدي لمحاولات التشويه الأميركية

أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ​الصين​ي يانغ جيتشي، "رفض بلاده القاطع لأي محاولات أميركية لتشويه سمعة الصين وتلطيخ جهودها في مكافحة ​فيروس كورونا​"، مؤكدةً "استعدادها للتصدي للإجراءات الأميركية".

وأشار جيتشي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى أن "بعض السياسيين الأميركيين يواصلون محاولاتهم تشويه سمعة الصين وجهودها في منع انتشار المرض والسيطرة عليه، مما يثير سخط الشعب الصيني واستنكاره".

كما شدد على أن "الجانب الصيني يعلن للجانب الأميركي أن أي نية للتشهير وتشويه سمعة الصين لن تنجح، وأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الصين سيتم الرد عليها من بكين".

ولفت جيتشي إلى أن "الصين تحث ​الولايات المتحدة​ على تعزيز التعاون معها ومع ​المجتمع الدولي​ من أجل ضمان الأمن الدولي في مجال الصحة العامة، وعلى أساس مصالح وإرادة شعبي البلدين".