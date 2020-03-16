رئيس الحكومة التونسية يعلن إغلاق الحدود الجوية والبرية في البلاد

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ ​إلياس الفخفاخ​، "إغلاق الحدود الجوية والمنافذ البرية باستثناء الرحلات التجارية بسبب فيروس ​كورونا​ المستجد".

وشدد الفخفاخ على "منع التجمعات في الأسواق والحمامات، وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية"، لافتاً إلى أنه "تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك بداية من بعد الأربعاء 17 آذار، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا".

كما أعلن إنشاء صندوق تبرعات لمكافحة كورونا، في الوقت الذي ارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 24 حالة"، داعياً إلى "ضرورة احترام الحجر الصحي الذاتي والالتزام به في إطار مجابهة فيروس كورونا، حيث من الممكن أن يكون عدد المصابين بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر".