ميركل: مجموعة الدول الصناعية اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي، في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا، مشددةً على "محاولات الحكومة لتقليص الأثر الاقتصادي".
وشددت ميركل، في مؤتمر صحفي، على أن "معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها، في حين سيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات".
كما لفتت إلى أن "زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يومياً، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى"، موضحةً أن "مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس".
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