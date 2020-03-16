"النشرة": عويدات طلب ملف عامر الفاخوري لتمييز قرار المحكمة العسكرية

أكدت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ طلب ملف ​عامر الفاخوري​، تمهيداً لتمييز القرار الصادر عن ​المحكمة العسكرية​ الدائمة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة كانت قد قرّرت إسقاط التهم بحق عامر الفاخوري، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه.

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