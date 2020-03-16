أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "تحدثت مع حكام الولايات لضمان اتخاذ إجراءات مكافحة ​فيروس كورونا​"، كاشفا أن "اللقاح ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اللقاح ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.