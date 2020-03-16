بيروت الحكومي: حالتا شفاء جديدتان ووضع المصابين مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج

أعلنت ​مستشفى بيروت الحكومي​، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ المستجد، أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 55 حالة".



وأوضحت أن مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل منطقة الحجر الصحي بلغ 9 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري، مشيرة إلى أن تسجيل حالتي شفاء جديدتين من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض.

وأكدت أن وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

ولفتت إلى أنه "لمعرفة عدد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​".

