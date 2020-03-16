ماكرون: سنغلق حدودنا مع أوروبا لمدة 30 يوما للحد من كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنه "قرر الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوما للحد من كورونا"، لافتاً إلى أن "التنقل غير الضروري ممنوع في فرنسا، وستتم معاقبة كل من يخل بهذا القرار".

وفي مؤتمر صحفي حول تداعيات كورونا، أوضح ماكرون أن "بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، مشدداً على "إغلاق حدود بلاده مع أوروبا لمدة 30 يوما". ولفت إلى أن "فضاء شينغن سيعلّق والحدود ستغلق للحد من انتشار كورونا".

كما لفت إلى أن "فرنسا في ظروف صعبة، لذلكلا يجب أن نميل للفوضى في مواجهة الفيروس". وأكد أن "الجيش سينتشر في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس".

وتوجه ماكرون للمواطنين، معتبراً أنه "إذاعملنا معاً بسرعة سننتصر على فيروس". وطلب منهم"تقديم تضحيات للعمل على وقف انتشار كورونا"، لافتاً إلى أنه "لن يترك أي مواطن فرنسي من دون موارد".

وفي هذا الإطار أكد الرئيس الفرنسي "تعليق دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز، في حين ستكون الأولوية في توزيع وسائل الوقاية للأطباء والفرق الطبية".