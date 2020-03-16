ماكرون: الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده الخارجية برمتها لمدة 30 يومًا

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باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مساء الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد. وقال ماكرون "كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً".



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