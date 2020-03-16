الحكومة الروسية تعلن اغلاق الحدود امام الاجانب بسبب كورونا

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موسكو: اعلنت الحكومة الروسية الاثنين اغلاق حدود البلاد امام المواطنين الاجانب اعتبارا من الاربعاء وحتى الاول من ايار/مايو للحؤول دون انتشار وباء كورونا المستجد، على ان يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

واورد بيان للحكومة ان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ابلغ مساء الاثنين رؤساء حكومات دول اخرى قريبة من موسكو بان هذا الاجراء سيسري بدءا من منتصف ليل الاربعاء (الثلاثاء الساعة 21,00 ت غ).

وقال ميشوستين لنظرائه "لضمان امن الدولة والدفاع عن الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا، قررت الحكومة الروسية (...) ان تمنع موقتا المواطنين الاجانب من دخول روسيا الاتحادية".

واضاف ان الدبلوماسيين والمواطنين الاجانب المقيمين في شكل دائم في روسيا لن يشملهم القرار.

واعلن ذلك فيما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس في روسيا من 63 الاحد الى 93 الاثنين معظمها في موسكو.

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وفي وقت سابق الاثنين، اعلنت مدينة موسكو اغلاق كل المدارس اعتبارا من 21 اذار/مارس، اضافة الى منع كل الانشطة الترفيهية وغالبية الانشطة العامة بدءا من الثلاثاء.

ودعا رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين المسنين ومن يعانون مشاكل صحية الى عدم "مغادرة منازلهم الا عند الضرورة".

كذلك، قررت موسكو توسيع اجراءات الحجر الصحي لتشمل المسافرين الاتين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي برمته واوكرانيا وبيلاروسيا، بعدما كانت القائمة تضم فقط الدول الاسيوية والاوروبية الاكثر تضررا بالوباء.

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