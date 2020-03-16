حصيلة وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى ألفين

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روما: تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ايطاليا، البلد الاكثر تضررا في اوروبا، الفي حالة مع تسجيل 349 وفاة اضافية في الساعات ال24 الاخيرة، وفق ما اعلنت السلطات مساء الاثنين.
وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في إقليم لومبارديا (شمال) الذي يضم مدينة ميلانو، بحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية.
ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بناء على أرقام رسمية.
ولا يبدو أن هناك تباطؤا في انتشار العدوى في إيطاليا مع تسجيل السلطات الصحية 3200 حالة إصابة إضافية.
وتشهد منطقة بيمونتي حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.
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